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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هندرسون: الشائعات عن وجود خلاف في الفريق أضحكتنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
سخر اللاعب جوردان هندرسون من الشائعات حول حدوث شجار في غرفة تبديل الملابس بين أليسون بيكر وأندي روبرتسون بعد هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي يوم السبت.
وقال هندرسون: "لا أعتقد أنني بحاجة حتى للتعليق على شيء من هذا القبيل. شخص ما يجلس خلف لوحة مفاتيح ويختلق شائعات عن المدرب أو غرفة الملابس. لا داعي لقول أي شيء. غير صحيح".
وأضاف: "لقد أحببت الشائعة عن وجود خلاف بين روبرتسون وأليسون. جعلنا ذلك نضحك. لقد كانت شائعة. لا توجد حقيقة في أي منهما".