هندرسون: الشائعات عن وجود خلاف في الفريق أضحكتنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

سخر اللاعب جوردان ​هندرسون​ من الشائعات حول حدوث شجار في غرفة تبديل الملابس بين ​أليسون​ بيكر وأندي ​روبرتسون​ بعد هزيمة ​ليفربول​ أمام ليستر سيتي يوم السبت.



وقال هندرسون: "لا أعتقد أنني بحاجة حتى للتعليق على شيء من هذا القبيل. شخص ما يجلس خلف لوحة مفاتيح ويختلق شائعات عن المدرب أو غرفة الملابس. لا داعي لقول أي شيء. غير صحيح".

وأضاف: "لقد أحببت الشائعة عن وجود خلاف بين روبرتسون وأليسون. جعلنا ذلك نضحك. لقد كانت شائعة. لا توجد حقيقة في أي منهما".