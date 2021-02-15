باريديس: تحدثنا عن قدوم ميسي في غرفة الملابس كثيرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

كشف اللاعب لياندرو ​باريديس​ أن فريق ​باريس سان جيرمان​ ناقش موضوع قدوم نجم ​برشلونة​ ليونيل ميسي "كثيرًا" في غرفة خلع الملابس خلف أبواب مغلقة، ولم يكن تركيز باريس سان جيرمان على ليونيل ميسي مواجهة علنية فقط.



وقال باريديس: "إن وجود ميسي ضدنا سيجبرنا على الدفاع بشكل جيد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة جيدة، والاستحواذ على الكرة والتأكد من أنه لا يضعنا في حالة صعبة".

وأضاف عن احتمال انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان: "تحدثنا عن ذلك كثيرًا في غرفة تبديل الملابس لكن الآن لا أريد التحدث عنها بعد الآن. إنها مباراة مهمة ونحن نركز فقط على هذه المباراة".