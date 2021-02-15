لينغارد: لم أحظ بفرصتي في مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أوضح اللاعب جيسي ​لينغارد​ سبب اتخاذ قرار الانضمام إلى ​وست هام​ يونايتد في كانون الثاني، وأصر على أنه لم ينل فرصته في ​مانشستر يونايتد​ بعد الإغلاق الموسم الماضي.



وقال لينغارد: "أولاً وقبل كل شيء أنا هنا للعب والفوز ومساعدة الفريق، لذا آمل أن أفعل ذلك وسنرى أين نكون في نهاية الموسم. يتعلق الأمر باللعب بابتسامة على وجهي والاستمتاع بكرة القدم والعودة إلى جيسي القديم".

وأضاف: "لقد عدت إلى أحد أقوى اللاعبين وأكثرهم لياقة في فريق مانشستر يونايتد بعد الإغلاق ولم تتح لي الفرصة، كنت أنتظر ولكن طوال الوقت الذي كنت فيه هناك ولم ألعب كنت أقوم بتدريب إضافي واستمر في ذلك. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالعمل الجاد والتفاني".