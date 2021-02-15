شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يودع الهلاليين بـ«الدموع» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ودعت الإدارة الهلالية ولاعبو الفريق المدرب رازفان الذي أنهت الإدارة تعاقدها معه بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقام حساب النادي بـ«تويتر» ببث فيديو للمدرب رازفان وهو يودع اللاعبين، إذ ظهر متأثراً بالبكاء وهو يتحدث للاعبين في كلمته الوداعية، قائلاً: أعلم بأن هذا الوداع لحظات حزينة، وأنا أقول لكم وداعاً بعد فترة مذهلة مررنا بها، الشيء الذي سيبقى لي هو التقدير الذي وجدته من الجميع بالنادي، والمرور بلحظات جميلة جعلتنا نكتب التاريخ سوياً حققنا فيها بطولة آسيا والدوري وكأس الملك، ختاماً أشكركم جميعاً.