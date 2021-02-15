شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يودع الهلاليين بـ«الدموع» والان مع التفاصيل

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات