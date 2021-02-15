ناجلسمان: الهزائم المحلية لا تعني ضعف خصمنا

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وأضاف ناجلسمان قبل مواجهة الفريقين بذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، «هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي، الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية».وتقام مباراة اليوم في العاصمة المجرية بودابست بدلا من إقامتها على ملعب لايبزج في ألمانيا، حيث حالت القيود المفروضة في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دون دخول ليفربول.
وسيفتقد لايبزج جهود صانع الألعاب إميل فورسبيرج، حيث لا يزال اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة.
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