شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يتحدى طموحات سان جيرمان..ولايبزج يستدرج ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم من خلال مباريات جولة الذهاب بدور الـ16، وسط استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس ( كورونا ) المستجد.

وتشهد مباراتا اليوم ثلاثة من أبرز فرق البطولة وهي برشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان. الأخيران يلتقيان على استاد (كامب نو) ببرشلونة، فيما يحل ليفربول ضيفا على لايبزج الألماني في العاصمة المجرية بودابست.

وتبرز مباراة لايبزج وليفربول اليوم ضمن 3 مباريات في جولة الذهاب ستقام على ملاعب محايدة، ما يثير التساؤلات بشأن الحكمة من استئناف المسابقة حاليا في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.

ونقلت مباراة لايبزج وليفربول إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

ومع تراجع فرص برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، قد تكون بطولة دوري الأبطال الأوروبي طوق النجاة للفريق ومدربه الهولندي رونالد كومان.

ويدعم فرص برشلونة حاليا في اجتياز عقبة سان جيرمان أن لاعبه الكبير ليونيل ميسي استعاد كثيرا من مستواه العالي كما ينتظر أن يعود المدافع جيرارد بيكيه إلى صفوف الفريق وذلك في موعد مبكر عما كان متوقعا من قبل بعد تعرضه للإصابة في نوفمبر الماضي.

وتمثل العودة المرتقبة لبيكيه دعما قويا لدفاع برشلونة في مواجهة سان جيرمان الذي يمني نفسه بالثأر لهزيمته الثقيلة 1/6 في 2017 والتي منحت برشلونة وقتها بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة رغم فوز سان جيرمان 4/0 على ملعبه ذهابا.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا هو أبرز لاعبي برشلونة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 6/1 على سان جيرمان، ولكن الإصابة ستحرم اللاعب من خوض مباراة اليوم مع فريقه الحالي سان جيرمان أمام فريقه السابق برشلونة.

ويرى المدير الفني لسان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، أن فريقه الذي بلغ نهائي البطولة في الموسم الماضي يمكنه مواصلة النجاح في النسخة الحالية حتى عندما يواجه عقبة صعبة مثل مواجهة برشلونة.

وتمثل المباراة الأخرى اختبارا قويا للمدرب الألماني جوليان ناجلسمان (المدير الفني للايبزج) في مواجهة مواطنه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويأمل ناجلسمان في تكرار إنجاز الموسم الماضي على الأقل بمواصلة مسيرة فريقه في البطولة إلى المربع الذهبي.

وقال ناجلسمان «نعلم أننا بحاجة لتقديم أداء مميز أمام ليفربول... نرغب في تقديم كل ما بوسعنا خلال مباراة اليوم في بودابست؛ لنكون بوضع جيد قبل مباراة الإياب».

وفي المقابل، يحتاج ليفربول للاطمئنان على لاعبه فابينهو قبل إعلان تشكيلة المباراة بعدما غاب اللاعب البرازيلي عن مباراة الفريق التي خسرها أمام ليستر سيتي أمس الأول السبت؛ وهي الهزيمة التي بددت آمال ليفربول بشكل هائل في الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي.