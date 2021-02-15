أبوظبي تحتضن بطولة العالم للترياثلون

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وصادق المجلس التنفيذي العالمي للترياثلون بالإجماع على تنظيم البطولة المرتقبة في نوفمبر المقبل، ليكون الحدث استعدادا مهما لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترياثلون والمقررة في نهاية موسم الترياثلون عام 2022.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترياثلون عن الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للترياثلون، حيث ستقام يومي الخامس والسادس من نوفمبر من العام الحالي، بعد أن شهد العام الماضي تأجيلها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك حفاظا على سلامة وصحة آلاف المشاركين.وصادق المجلس التنفيذي العالمي للترياثلون بالإجماع على تنظيم البطولة المرتقبة في نوفمبر المقبل، ليكون الحدث استعدادا مهما لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترياثلون والمقررة في نهاية موسم الترياثلون عام 2022.

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