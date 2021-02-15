رد قوي من موسيماني على تصريحات باتشيكو: «اعتاد الحديث عنا»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تصريحات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بشأن تمنيه ملاقاة الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان باتشيكو قد أوضح، في وقت سابق، أنه يتمنى لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما حدث في النسخة الماضية، التي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين قبل مواجهة المريخ السوداني، قال موسيماني: "تركيزي في الوقت الحالي على مباراة المريخ، فمن يعلم أنه سيصل للنهائي حتى يتحدث عنه في الوقت الحالي؟".

وأضاف الجنوب إفريقي: "هو (باتشيكو) حر في تصريحاته يقول ما يقول، ولن أعقب عليها"، مضيفاً: "أنه اعتاد دائمًا الحديث عن الأهلي”.

وأكد موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل ‏المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث ‏عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان ‏يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.‏

وقال الجنوب إفريقي: "مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ‏ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية»"‏

وأوضح أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس ‏الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددي سواء ‏بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفي ‏لمواجهة الظروف الصعبة.‏

وأكمل المدير الفني: "بالتأكيد سعيد باللعب على ستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات أقل، ما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا في اللعب بأي ملعب بشكل عام."‏

وسيلاقي الأهلي نظيره المريخ السوداني، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن موسيماني عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة المريخ السوادني، وضمن القائمة 20 لاعبًا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني»‏

وقرر مدرب الأهلي استبعاد 7 لاعبين وهم: ناصر ماهر وعلي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإصابة، وحسين الشحات للإيقاف.