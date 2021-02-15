شكرا لقرائتكم خبر عن محترفة اليد مروة عيد ترد على حملة التنمر وواقعة شيكابالا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد فى نادى نيس الفرنسى، على الرد على حملة السخرية والتنمر التى تتعرض لها من الجماهير عبر السوشيال ميديا بعد اتهامها بالتنمر على لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقالت مروة عيد خلال مداخلة هاتفية من فرنسا لـ تليفزيون الخليج 365، إنها لم تعرف أسباب هذه الحملة، وإن أحد الأشخاص العاملين فى قناة الزمالك اتهمها عبر السوشيال ميديا بالتنمر على شيكابالا.

وأوضحت مروة عيد أنها آخر مرة تحدثت عن شيكابالا يوم 1 ديسمبر 2020 بعد مباراة الأهلى والزمالك وأنها لم تسىء للاعب ولكنها تحدثت على صعيد الكرة بأن اللاعب بعيد عن مستواه منذ فترة وربنا كافأ شيكابالا بالهدف ولكنه لم يحصل على البطولة لأنه أساء للأهلى.

وأضافت مروة أن دعمها للنادى الأهلى طوال الوقت ومساندته هو السبب فى هذه الحملة ضدها، خاصة أنها لم تتحدث عن اللاعب منذ شهرين، خاصة أنها من أحد المنتمين لقناة نادى الزمالك.

وأشارت مروة عيد عبد الملك، أن الناس لابد أن تغير أفكارها، مؤكدة أنها لم تتعرض للتنمر طوال فترة احترافها فى فرنسا بالرغم من اختلاف الثقافة والدين وكل شىء.



