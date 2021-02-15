شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواجه المنتخب كينيا وجزر القمر بلا محترفين بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم.

وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية الجدل حول موقف المحترفين فى مباراتىّ المنتخب المقبلتين خاصة وأن المنتخب يعتمد بشكل كبير على المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى.

ويحق لمنتخب مصر إعلان أسماء اللاعبين المحترفين واستدعائهم من أنديتهم قبل 15 يوما من انطلاق المعسكر لخوض المباريات الرسمية.

وكشف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أيضا أن المنتخب الأول سيخوض مباراة مع جزر القمر باستاد القاهرة، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل، ويتخللها مباراة أخرى مع كينيا فى كينيا فى الجولة السادسة والأخيرة، وذلك تأكيداً لما انفرد به الخليج 365 حول استقرار اللجنة الثلاثية على إقامة مباراة الفراعنة وجزر القمر باستاد القاهرة .

وتطرق رئيس الجبلاية للزيادة فى عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، وكشف أن الزيادة فى العقد تمت لأن العقد كان به هذا البند 10% بعد أول عام، كما أن اللجنة الخماسية قامت بإرجاء القرار، وبالتالى تمت زيادة عقد حسام البدرى أول شهر يناير، وبناءً عليه تم مخاطبة الجهة الادارية للاستفسار عن صرف الزيادة للمنتخب قبل شهر يناير أم لا .