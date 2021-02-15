شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وخسارة الأهلى فى نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/ 2021 وشهدت هذه الجولة فوز الداخلية على القناة 1/3 وسبورتنج على الطيران 2/3 ، والاتحاد السكندرى على الترسانة 0/3 وطلائع الجيش على هليوبوليس 0/3 وبتروجت على الأهلى 2/3، والزمالك على سموحة 0/3 .

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.