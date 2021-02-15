شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد عبد الملك تكشف سبب التنمر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكابتن مروة عيد عبد الملك، لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، إنها لم تعلم سبب حملة التنمر التي أقيمت عليها، ولكن هناك شخص يدعى مايكل أيوب يعمل بقناة الزمالك قام بالإساءة لها.

وأضافت الكابتن مروة عيد عبد الملك، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن هذه الإساءة سببها أنها كتبت بوست فى1 ديسمبر 2020 عن لاعب الزمالك شيكابالا، مؤكدة أنها لم تقصد بمنشورها أى إساءة للأخير.

وأكدت مروة عيد، أن "شيكابالا" نجم كبير ومحترم، وأنها لم تتشرف بمعرفته شخصيا.