شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى غزل المحلة قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة بنادي غزل المحلة وجاءت سلبية قبل مواجهة فريق الإنتاج الحربى في إطار مباريات الجولة الـ من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويخوض فريق غزل المحلة المران الصباحى غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل السفر إلى القاهرة غدا للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل مواجهة الإنتاج الحربى وذلك لزيادة تركيز اللاعبين وتجنب الإرهاق ويغيب عن الفريق كل من إسلام فواد و أحمد عادل و بسام ماهر و أحمد عيد

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.