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سلبية مسحة لاعبى غزل المحلة قبل مواجهة الإنتاج الحربى

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القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتيجة مسحة للاعبي فريق الكرة بنادي غزل المحلة وجاءت سلبية قبل مواجهة فريق الإنتاج الحربى في إطار مباريات الجولة الـ من منافسات الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويخوض فريق غزل المحلة المران الصباحى غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل السفر إلى القاهرة غدا للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل مواجهة الإنتاج الحربى وذلك لزيادة تركيز اللاعبين وتجنب الإرهاق ويغيب عن الفريق كل من إسلام فواد و أحمد عادل  و بسام ماهر و أحمد عيد

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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