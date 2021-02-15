شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مواجهة المريخ السوداني صعبة.. وقادرون على تعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال‏ بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن الفريق خاض ‏مواجهات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، وإنها كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق ‏بشكل كبير، ونجح فى قياس مستوى الجميع مقارنة بالآخرين، وهو ما أظهر العديد من ‏الجوانب للعمل عليها.‏

وأضاف موسيماني، فى المؤتمر الصحفى لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل ‏المباراة تأثرت بالمشاركة فى مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلى لا يبحث ‏عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أى غيابات، والجهاز الفنى كان ‏يضع ذلك فى حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.‏

وتابع المدير الفني، «مواجهات الأهلى أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ‏ولا يعانى من غيابات، ولكننا فى الأهلى لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية».‏

وأوضح موسيمانى أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس ‏الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددى سواء ‏بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلى دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفى ‏لمواجهة الظروف الصعبة.‏

وأضاف المدير الفني للأهلى، «بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذى يستضيف مباريات أقل، ‏ما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا فى اللعب بأى ملعب بشكل عام».‏

وأشار موسيمانى إلى أن تركيز الجهاز الفنى كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة ‏فى بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية فى الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون ‏استباق للأحداث.‏