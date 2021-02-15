شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مواجهة المريخ السوداني صعبة.. وقادرون على تعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن الفريق خاض مواجهات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، وإنها كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق بشكل كبير، ونجح فى قياس مستوى الجميع مقارنة بالآخرين، وهو ما أظهر العديد من الجوانب للعمل عليها.
وأضاف موسيماني، فى المؤتمر الصحفى لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل المباراة تأثرت بالمشاركة فى مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلى لا يبحث عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أى غيابات، والجهاز الفنى كان يضع ذلك فى حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.
وتابع المدير الفني، «مواجهات الأهلى أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ولا يعانى من غيابات، ولكننا فى الأهلى لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية».
وأوضح موسيمانى أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددى سواء بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلى دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفى لمواجهة الظروف الصعبة.
وأضاف المدير الفني للأهلى، «بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذى يستضيف مباريات أقل، ما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا فى اللعب بأى ملعب بشكل عام».
وأشار موسيمانى إلى أن تركيز الجهاز الفنى كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية فى الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون استباق للأحداث.