شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: لو توقعت الهزيمة من الأهلى أروح أبيع فول وطعمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى نصر الدين النابى، المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، سعادته جدا بمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، خصوصا بعد حصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث عالميا فى كأس العالم للأندية.

وقال نصر الدين النابى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مواجهة المريخ و الأهلى شرف وحافز له شخصيا وللاعبين، موضحا أن المارد الأحمر شرف العرب والكرة الأفريقية فى كأس العالم للأندية بعدما حصد الميدالية البرونزية.

وأضاف المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، "أداء الأهلى لم يتناسب مع سمعته فى مونديال الأندية ربما لأن ثقافته تعتمد على الكرة الشاملة"، مختتما حديث عن توقع خسارته من الأهلى الثلاثاء، "لا يوجد مدرب يتوقع من الهزيمة ولو حدث ذلك أروح أبيع فول وطعمية".

أعلن‏ بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، فى الجولة الأولى من ‏منافسات دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

‏وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة المريخ كالتالي:‏ محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامى ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايى ومحمد هاني.‏