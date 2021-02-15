شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أشرف قاسم والعندليب لتنسيق رحلة الزمالك للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة مع عبد الحليم على مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الجماعي اليوم، لتنسيق رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وشهدت جلسة أشرف قاسم وعبد الحليم على وضع الرتوش الأخيرة بخصوص رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال، وتجهيزات السفر بخصوص تطعيمات اللاعبين وغيرها من الأمور الهامة قبل أى رحلة أفريقية.

وأعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك عن توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للسنغال، وقال إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير طائرة خاصة لنقل الفريق للسنغال.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الزمالك إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير الجاري بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر البعثة، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

وكان الزمالك تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة.