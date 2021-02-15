شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الاثنين 15/ 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الاثنين، الموافق 15/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها، جلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك، و كثرة الجاهزين صداع في رأس باتشيكو قبل مواجهة الإسماعيلي.

جلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك

شهدت جلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، الكشف عن اختصاصات الثنائي أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة خلال المرحلة المقبلة.

طارق يحيى يكشف تفاصيل منصب جمال عبد الحميد في الزمالك

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، تفاصيل منصب جمال عبد الحميد في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

كثرة الجاهزين صداع في رأس باتشيكو قبل مواجهة الإسماعيلي

يعيش البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة حيرة بسبب اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى ، بعدما عاد التونسي فرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات اليوم ، عقب تعرضه لكدمة خفيفة في مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

تدريبات خاصة لـ زيزو وطارق حامد فى الزمالك

خاض أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فتوح ينافس عبد الله جمعة على المشاركة أساسيًا فى مواجهة الإسماعيلى

يتنافس كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على المشاركة أساسيًا فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سلبية مسحة لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى.. وساسى ينتظم فى التدريب

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حميد أحداد يرفع راية العصيان على "أطراف" الزمالك

رفع المغربى حميد أحداد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك راية العصيان على "الأطراف"، حيث طالب اللاعب بالمشاركة فى مركز المهاجم الصريح وعدم اللعب كجناح، وأكد أحداد لبعض المقربين منه أنه يُجيد فى مركز المهاجم الصريح أكثر من الأطراف، مثلما يعتمد عليه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى.