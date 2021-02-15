شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجهز مروان حمدى لقيادة هجوم الزمالك فى أفريقيا بدروس خصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد، لقيادة الهجوم الأبيض خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة، بمنحه تعليمات خاصة وتدريبات إضافية بعد انتهاء المران الجماعى للفريق.

وشهد مران الزمالك اليوم منح باتشيكو دروساً خصوصية لمروان حمدي عقب انتهاء المران، في كافة مهارات المهاجم الكروية، مثل التحرك بدون كرة والتسديد علي المرمي وخلق المساحات لزملائه وغيرها من الأمور الفنية.

ويسعى باتشيكو لتجهيز مروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك في مباراة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري، بعد قيده في القائمة الأفريقية وظهوره لأول مرة في مباريات الأبيض بدوري الأبطال أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولي من دور المجموعات.

ولم يتمكن الزمالك من قيد التونسي سيف الدين الجزيري في قائمة الفريق الأفريقية بعدما شارك مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي، وبالتالي أصبح مروان حمدي هو الجاهز للمشاركة في مباريات أفريقيا من الصفقات الجديدة لتعويض رحيل مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي بالميركاتو الشتوي الأخير.

وأستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير الجاري بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر البعثة، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.