شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب "فلوس" مسحات الموسم الماضى.. والأندية: اللجنة الخماسية تحملتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لمسلسل التضارب داخل اتحاد الكرة، طلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات لناديى الأهلى والزمالك يطالب فيها بسداد 6 ملايين جنيه مقابل مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، كما أرسلت نفس الخطاب لجميع الأندية.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تأجيل مباريات أى فريق فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة اثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطرت الجبلاية الأندية بهذا الأمر.

وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما اذا كانت الإصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى سيتم ايضا تأجيل اللقاء.