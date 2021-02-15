شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب "فلوس" مسحات الموسم الماضى.. والأندية: اللجنة الخماسية تحملتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استمرارا لمسلسل التضارب داخل اتحاد الكرة، طلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.
ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.
وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات لناديى الأهلى والزمالك يطالب فيها بسداد 6 ملايين جنيه مقابل مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، كما أرسلت نفس الخطاب لجميع الأندية.
وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.
وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما اذا كانت الإصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى سيتم ايضا تأجيل اللقاء.
من ناحية أخرى طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.
وسمح اتحاد الكرة لناديى الأهلى والزمالك بقيد صفقاتهما الشتوية فى يناير المنصرم دون سداد المستحقات المتأخرة، على أن يتم السداد قبل الصيف المقبل لقيد الصفقات الصيفية.
كما صرف اتحاد الكرة 15 مليون جنيه لدعم أندية القسمين الثانى والثالث خلال الفترة الماضية، بعدما طالبت الأندية من الجبلاية مساعدتها لتخطى الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.