شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تطالب سموحة بـ3 ملايين جنيه تكاليف مسحات كورونا.. وفرج عامر: مش دافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، اندهاشه من طلب تلقاه من اتحاد الكرة بدفع 3 ملايين جنيه تكاليف مسحات كورونا. وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك، "مفاجأة غير سارة، اتحاد كرة القدم الحالي بعدما أعلن أن جميع المسحات الطبيةً الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم المشارك بالدوري العام مجانية، وأن الاتحاد السابق أعلن أن جميع المسحات مجانية علي حساب الاتحاد الدولي (الفيفا)، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب 3 ملايين جنيه قيمة هذه المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقا للأسف لن نتمكن من السداد لأن هذا القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل".



فرج عامر (1)



فرج عامر (2)

وأعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تجديد عقد أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافى بعد النتائج المميزة التى يحققها مع الفريق منذ توليه المهمة مطلع هذا الموسم.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "سموحة يجدد لأحمد سامي رسميا عاما آخر، حفاظا على الاستقرار وتقديرا لما يقدمه من مجهودات في تطوير كرة القدم في نادي سموحة".

وأشار عامر إلى أن المدير الفني نجح فى خلق حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد هذا الموسم، بالإضافة الى تحقيق نتائج ايجابيه خلال الفترة الماضية، متمنيا أن ينجح سموحه فى المشاركة بالبطولات الأفريقية الموسم المقبل عقب الدخول بالمربع الذهبي في الدوري هذا الموسم.

ويواجه سموحه نظيره دكرنس فى بطوله كاس مصر على ملعب دمنهور، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وعاد سموحة إلى المسار الصحيح بعد سلسلة التعادلات التى سيطرت على نتائج الفريق السكندري خلال الفترة الماضية، وبالتحديد قبل تدعيمات يناير الماضي، حيث ضم سموحة مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على سبيل الإعارة، ليكون أبرز الصفقات التى أحدثت فارقاً في فترة قصيرة.