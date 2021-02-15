شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلق على طلب "تكليف المسحات": الجبلاية تصدر الأزمات للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن تلقي النادي خطابًا من الجبلاية، يطالب المقاولون بدفع 3 ملايين جنيه، تكلفة المسحات الطبية التى خضع لها الفريق.

وقال محمد عادل في تصريحات لـ الخليج 365: لن ندفع حتى 3 آلاف جنيه، الأندية ليست في وضع يسمح للحديث عن مبالغ مثل هذه بتلك البساط.

أضاف: اتفاقنا مع اللجنة الخماسية كان واضحًا بأن المسحات ستكون على نفقة الاتحاد من أجل عودة النشاط فكيف تطالبنا اللجنة الثلاثية بقيمتها، الطبيعي أن كل لجنة تكمل عمل الأخرى، اللجنة الأولى كانت مصر واللجنة الثانية مصرية أيضًا فما هو الأمر غير الواضح في تلك النقطة.

واختتم: لماذا يتم تصدير الأزمات للأندية مرة عن الفار ومرة أخرى عن ثمن المسحات رغم أن جميع الأمور كانت واضحة ومتفق عليها بين الأندية والاتحاد.

من ناحية أخرى، واصل فريق المقاولون العرب، تدريباته لمواجهة نظيره أسوان، في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل لتصحيح المسار بعد سلسلة النتائج السلبية التى لاحقتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 3/1، بينما يأمل أسوان فى الخروج من سلسلة التعادلات التى دخلها الفريق منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية.

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريقا أسوان والمقاولون العرب سلبية نتائج جميع اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

وقال محمد عادل في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، "أحمّل لاعبى الفريق مسئولية الخروج من كأس مصر؛ بسبب التخاذل والاستهتار الذى ظهر خلال المباراة، ووقعت عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر".