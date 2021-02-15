شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر سعد محمد بتحمل تكاليف علاجه من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سعد محمد، لاعب فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2000، والمصاب بالسرطان، بتحمل كافة تكاليف علاجه من المرض الخبيث خلال الفترة القادمة.

وتلقي سعد محمد دعما كبيرا من جماهير الزمالك بعد إعلان إصابته بالسرطان، وظهر هاشتاج "أدعم سعد محمد" بأكثر من 12 ألف تغريدة، على تويتر، حيث قام المغردون بالدعاء إليه، بعد إعلان إصابته.

وحرصت اللجنة على معرفة حكاية سعد محمد مع المرض منذ بدايته أثناء استقباله بمقر النادي خلال الساعات الماضية ومتابعة تطورات حالته الصحية، وتقديم الدعم الكامل له، وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لسعد محمد، والعودة لحياته الطبيعية.

وتم إخطار سعد محمد بتحمل كافة تكاليف علاجه وحصلت اللجنة على ملف كامل يتضمن مواعيد جلسات العلاج بالكيماوي والأدوية المطلوبة ليتحمل النادي التكاليف كاملة.

من جانبه، أعرب سعد محمد، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وتواجد طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بالنادى، خلال استقبال اللاعب بمقر القلعة البيضاء.

وقال سعد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على تواصل دائم معه، ويدعمونه بشكل مستمر، قائلًا: "وعودنى يفضلوا فى ظهرى، وأتمنى أن الوفاء بالوعود وتغطية تكاليف علاجى".

وأضاف لاعب الزمالك، "هذه الأشياء بتفرق معايا جدًا، لأن نسبة كبيرة من علاجى متوقفة على الحالة النفسية، وهناك بعض لاعبى الفريق الأول على تواصل معى مثل طارق حامد وإسلام جابر وغيرهم".

وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لسعد محمد، والعودة لحياته الطبيعية، حيث تحرص إدارة نادى الزمالك على متابعة حالة سعد محمد وتقديم كافة أوجه الدعم له حتى يتماثل الشفاء من ذلك المرض.

سعد محمد يلعب فى فريق مواليد 2000 بالزمالك ومركزه جناح أيمن ومهاجم، واكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عام، بدأ فى تلقى علاج الكيماوى دون إخطار النادى وقتها، ثم ظهر سعد فى قناة الزمالك معلنا إصابته بالمرض اللعين ليكسب تعاطفا كبيرا.