شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الزمالك فى الركبة وصعوبة لحاقه بمباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد السلام، مدافع فريق الزمالك، لكدمة قوية فى الركبة، منعته من المشاركة في المران الجماعي لفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاق مران الزمالك، اشتكى محمد عبد السلام من آلام قوية في الركبة ليخضع لفحص طبي ويقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عدم إشراكه في المران الجماعي ليؤدي تدريبات منفرده في الجيم.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.