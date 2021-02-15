شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يقترب من العودة لتشكيل غزل المحلة بعد التعافى من إصابة ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد سامى، مدافع فريق غزل المحلة ، من العودة للتشكيل الأساسى للفريق في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى عقب العودة من الإصابة التى لحقت به فى لقاء الزمالك بكسر فى مقدمة الجمجمة إثر الاصطدام بالتونسى فرجانى ساسى.

وشارك محمد سامى في التدريبات بشكل جيد لاستعادة لياقته البدنية عقب إجراء الاختبار الطبي الذى خضع له من جانب طبيب الفريق والتأكد من سلامة اللاعب ووضع برنامج تأهيلى له.

ويستعد فريق غزل المحلة للسفر إلى القاهرة غدا للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل مواجهة الإنتاج الحربى وذلك لزيادة تركيز اللاعبين وتجنب الإرهاق.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.