شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: برونزية المونديال "دافع كبير" للأهلي في مشوار إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العديد من المكاسب من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تعد نقطة انطلاقة جديدة، ويسعى لاستغلالها في البطولة الإفريقية للحفاظ على اللقب هذا الموسم والوصول إلى النجمة العاشرة.
وأضاف سمير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: «الأهلي خاض بطولة كأس العالم للأندية التي كانت في منتهى الصعوبة على الصعيدين الفني والبدني. حققنا إنجازًا كبيرًا بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وهذا ما نسعى للاستفادة منه في مشوارنا الإفريقي هذا الموسم».
وأوضح مدافع الأهلي أن الفريق يسعى للتطوير من إيجابياته بعد كأس العالم للأندية وتفادي أي سلبيات، خصوصًا أن بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون أمام منافس صعب وكبير وهو فريق المريخ السوداني.
وأشار سمير إلى أن الأهلي يسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات الإفريقي. وأكد مدافع الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات، وأنه يحترم دائمًا قرار المدير الفني، فمصلحة الفريق أهم في الوقت الحالي.
وشدد سعد سمير على أن الخطيب رئيس النادي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، أكدا للاعبين منذ انتهاء مباراة بالميراس والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية أهمية المرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة المريخ لمواصلة تحقيق طموحات الجماهير بالفوز والبحث عن منصات التتويج دائمًا في جميع البطولات.