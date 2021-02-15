شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: برونزية المونديال "دافع كبير" للأهلي في مشوار إفريقيا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العديد من ‏المكاسب من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تعد نقطة انطلاقة جديدة، ويسعى ‏لاستغلالها في البطولة الإفريقية للحفاظ على اللقب هذا الموسم والوصول إلى النجمة العاشرة.

‏ وأضاف سمير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: «الأهلي خاض بطولة كأس ‏العالم للأندية التي كانت في منتهى الصعوبة على الصعيدين الفني والبدني. حققنا إنجازًا كبيرًا ‏بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وهذا ما نسعى للاستفادة منه في مشوارنا الإفريقي هذا ‏الموسم».‏

وأوضح مدافع الأهلي أن الفريق يسعى للتطوير من إيجابياته بعد كأس العالم للأندية وتفادي ‏أي سلبيات، خصوصًا أن بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ‏ستكون أمام منافس صعب وكبير وهو فريق المريخ السوداني.‏

وأشار سمير إلى أن الأهلي يسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق ‏انطلاقة قوية في دور المجموعات الإفريقي. وأكد مدافع الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات، وأنه يحترم دائمًا قرار المدير الفني، فمصلحة الفريق أهم في الوقت الحالي.‏

وشدد سعد سمير على أن الخطيب رئيس النادي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، أكدا ‏للاعبين منذ انتهاء مباراة بالميراس والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية أهمية المرحلة ‏المقبلة، التي تبدأ بمواجهة المريخ لمواصلة تحقيق طموحات الجماهير بالفوز والبحث عن ‏منصات التتويج دائمًا في جميع البطولات.‏