شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الاثنين 15 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية، اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كثرة الجاهزين صداع في رأس باتشيكو قبل مواجهة الإسماعيلي، والمصرى يتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر بثلاثية أمام المنصورة.

كثرة الجاهزين صداع في رأس باتشيكو قبل مواجهة الإسماعيلي

يعيش البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة حيرة بسبب اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى ، بعدما عاد التونسي فرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات اليوم ، عقب تعرضه لكدمة خفيفة في مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة التمهيد دراسة التراجع عن قرارها السابق بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى المصرى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد بعد غياب حوالى 13 عاما، شهدت منع الأندية المصرية من استقدام الحراس الأجانب.

وقعت شركة بيرزنتيشن، راعى اتحاد الكرة، غرامة مالية كبيرة على الجبلاية بسبب أزمة الإعلانات فى مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرا. وأخطرت الشركة اتحاد الكرة بهذه الغرامة بسبب الإخلال ببنود العقد بين الطرفين من خلال عدم توفير أماكن لوضع إعلانات الرعاة كما هو متفق عليه من قبل في العقد المبرم بين الطرفين.

جلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك

شهدت جلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، الكشف عن اختصاصات الثنائي أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة خلال المرحلة المقبلة.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال

أعلن‏ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ينهي اتفاقه لتمديد عقد علي معلول حتى 2024

اقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.