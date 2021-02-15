شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مباراة بينج بونج بين ديانج وأجايى وهزار كهربا وربيعة في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للمران الختامي للفريق الأحمر قبل مواجهة المريخ السودانى في بطولة دورى أبطال أفريقيا جاءت فيه مباراة بينج بونج بين المالى أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايى قبل انطلاق التدريب، ووصلة هزار بين ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وشهد المران أيضا تدريبات خاصة لحراسة المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون الذى قام بإعطاء التعليمات للحارس محمد الشناوى.

وأعلن‏ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‏وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني.‏

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق أمامه مباراة صعبة غدا أمام المريخ، وقال عبد الحفيظ: «المريخ حضر إلى القاهرة مبكرا من أجل الاستعداد والتحضير بشكل قوى للأهلي، ومواجهة الفريقين غدا من المتوقع أن تكون صعبة، فى ظل سعى جميع الفرق فى دورى المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن تحقيق الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية أمر جيد، ولكن البطولة انتهت، والآن هناك مواجهة قوية أمام المريخ، وهناك حالة من التركيز الشديد فى هذه المواجهة.

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلى يتعامل مع بطولة أفريقيا على مراحل، والفريق يركز فى كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا لظروفها والتحديات التى تواجه الأهلى فى البطولة بشكل عام.

وأكد مدير الكرة ثقته فى جميع اللاعبين وخبراتهم حتى حال وجود غيابات، واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بتأكيد أن هناك علاقة أُخوة تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني، والاجتماع الفنى أكد هذه العلاقة القوية التى تربط الناديين.