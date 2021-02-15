شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 15/ 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الاثنين، الموافق 15/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها، تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال، والأهلي ينهي اتفاقه لتمديد عقد علي معلول حتى 2024.

الأهلي ينهي اتفاقه لتمديد عقد علي معلول حتى 2024

اقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال

أعلن‏ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلي.. محمود متولي وناصر ماهر يواصلان التأهيل

واصل محمود متولي وناصر ماهر، ثنائي الأهلي، تنفيذ ‏البرنامج التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة ‏الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دورى الأبطال

يرتدى فريق الأهلى زيه التقليدى فى مباراة الغد أمام المريخ السوداني، بافتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد اليوم بمقر النادى بالجزيرة.

طاهر ينضم لـ معلول وصلاح محسن فى قائمة المصابين بالأهلي

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق أمام المريخ السودانى غداً ببطولة أفريقيا بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وتحديداً أمام بالميراس البرازيلى في مونديال الأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع والتى حسمها الأهلى بركلات الجزاء.

سعد سمير يقرر تصعيد أزمة النصب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

قرر سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، تصعيد أزمته مع إحدى الشركات العقارية إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة بعدما اكتشف أنه تعرض ومعه عدد كبير من المُتضررين لعملية نصب على يد هذه الشركة.

وليد سليمان يعود للأهلي أول مارس بعد إنهاء برنامجه التأهيلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر يواصل أداء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة فريقه السابقة ضد البنك الأهلي بالدوري المصري، ويحتاج بعض الوقت قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.