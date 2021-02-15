تقرير.. تفوق تاريخي لبرشلونة أمام باريس في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها غدا الثلاثاء من خلال مباريات جولة الذهاب بدور الستة عشر للبطولة بمواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في "كامب نو".

ومع تراجع فرص برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، قد تكون بطولة دوري الأبطال الأوروبي طوق النجاة للفريق ومدربه الهولندي رونالد كومان.

وكان برشلونة احتل وصافة مجموعته في دور المجموعات لدوري الأبطال خلف يوفنتوس برصيد 15 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الأولى على يد الفريق الإيطالي في الجولة الأخيرة، حيث خسر بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" بعد فوزه في أول خمس جولات، ليخسر معها الصدارة بالمواجهات المباشرة.

بينما احتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة حصدها من تحقيق أربعة انتصارات، فيما تلقى الخسارة في مباراتينح حيث سقط في ملعبه بالجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-2)، وفي الجولة الثالثة أمام مضيفه لايبزيج الألماني بنفس النتيجة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في الدور نفسه من بطولة دوري الأبطال في موسم 2016/2017، عندما فاز الفريق الباريسي برباعية نظيفة ذهابا، لكن الفريق الكتالوني تفوق في لقاء العودة وحقق "الريمونتادا" الأسطورية الشهيرة على ملعبه بنتيجة 6-1.

وكانت هذه هي أكبر نتيجة لمبارة عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لينجح برشلونة في التأهل إلى ربع النهائي بإجمالي مجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-5)، ليتسلح باريس سان جيرمان حاليا برغبة شديدة في الثأر من أشهر السيناريوهات الدرامية في تاريخ تشامبيونز ليج منذ انطلاقها.

وسجل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان حاليا الذي سيغيب بداعي الإصابة، في تلك المباراة التي جرت يوم 8 مارس 2017 هدفين لبرشلونة من ضربة جزاء وركلة حرة مباشرة، كما صنع الهدف السادس الحاسم الذي سجله سيرجي روبرتو في الوقت القاتل.

وسبق أن التقى برشلونة مع باريس سان جيرمان في ربع نهائي نسخة 2014/2015، وفاز البارسا بنتيجة (3-1) ذهابا في فرنسا قبل تكرار الانتصار في إسبانيا بنتيجة (3-1)، وسجل نيمار وقتها ثلاثة أهداف للفريق الكتالوني في إجمالي نتيجة المباراتين (5-1).

وكان نيمار سجل هدفين آخرين خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بالنسخة نفسها من البطولة، حيث تبادل الفريقان الفوز على ملعبهما بانتصار باريس على ملعبه (3-2) وانتصار برشلونة على ملعبه (3-1).

وفي دور الثمانية من دوري الأبطال في موسم 2012/2013، تأهل برشلونة إلى الدور قبل النهائي على حساب باريس سان جيرمان؛ حيث تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية (3-3)، ليتأهل البارسا عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث حسم التعادل (2-2) المباراة بفرنسا.

وجاء الانتصار الوحيد لسان جيرمان في سجل مواجهات الفريقين في أول مواجهة تجمع بينهما، وذلك في موسم 1994/1995 في ربع النهائي، حيث تعادل الفريقان في إسبانيا (1-1) قبل أن يفوز الفريق الباريسي في لقاء الإياب (2-1)، ليبلغ نصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة وسان جيرمان خرجا من منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2019/2020 على يد بايرن ميونخ الذي تُوج باللقب، وقد تلقى برشلونة هزيمة مهينة أمام بايرن 8-2 في دور الثمانية، بينما خسر سان جيرمان في المباراة النهائية أمام العملاق البافاري (1-0).