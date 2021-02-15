"اعتاد الحديث عنا".. موسيماني يرد على تصريحات باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

رد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على التصريحات التي أدلى بها جايمي باتشيكو مدرب الزمالك خلال الأيام الماضية، بشأن رغبته في تكرار نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته السابقة مجددًا.

وأشار موسيماني في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، إلى أنه لن يضع تركيزًا على تصريحات باتشيكو، لافتًا إلى رغبته في التركيز الكامل على لقاء المريخ السوداني، غدًا الثلاثاء.

وقال موسيماني: "لن أرد على تصريحات باتشيكو، تركيزي فقط على مباراة المريخ".

وأكمل: "من يعلم من سيصل إلى النهائي ليتحدث عنه الآن، له كامل الحرية في تصريحاته ولكنني لن أعقب عليها".

واختتم: "باتشيكو اعتاد دائمًا الحديث عنا، ولكني لن أرد".

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لملاقاة المريخ السوداني غدًا الثلاثاء، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.