موسيماني يتحدث عن|إصابات الأهلي.. مواجهة المريخ.. واللعب على ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي/رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه استفاد من مشاركته في كأس العالم للأندية بقطر، والتي أظهرت عددًا من الجوانب التي يتوجب العمل عليها حاليًا.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الاثنين، إلى أن الغيابات المتعددة في فريقه بسبب الإصابات لن تكون مبررًا لأي نتيجة في مواجهة المريخ السوداني.

وقال موسيماني: "لعبنا مباريات قوية في المونديال، كانت تجربة موفقة استفدنا منها بشكل كبير ونجحنا في قياس مستوى الجميع مقارنة بالآخرين، وبالتالي ظهرت لدينا عدد من الأمور التي يجب العمل عليها".

وأكمل: "اختيار اللاعبين المتاحين لمواجهة المريخ تأثر بالمشاركة في المونديال بسبب الإصابات، ولكننا لا نبحث عن مبررات؛ لأن كل أعضاء الفريق قادرون على تعويض أي غيابات، ونحن -جهازًا فنيًا- وضعنا ذلك في حساباتنا وتوقعنا هذه الأمور".

وأردف: "مواجهات الأهلي مع أندية السودان دائمًا تكون صعبة، لدينا ميزة خوض اللقاء على أرضنا، لكننا سنواجه فريقًا صعبًا وحصل على فترة راحة أكبر، ولا يعاني من أي غيابات، لكننا في الأهلي لا نبحث عن أعذار وسنحقق نتيجة إيجابية".

وأوضح: "النسخة الحالية من دوري الأبطال تضم فرقًا قوية ونفس الصعوبات التي تواجدت في النسخة الماضية ستتواجد بالحالية، اعتدنا على مواجهة النقص العددي بسبب الإصابات أو فيروس كورونا، لاعبونا -دائمًا- على قدر المسؤولية".

واختتم: "بالتأكيد سعيد باللعب على ستاد القاهرة، أرضيته ستكون مناسبة؛ لأنه يستضيف مباريات أقل، لكن بوجه عام ليس لدينا مشكلة في اللعب بأي ستاد، خلال الفترة المقبلة سنركز على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون ‏استباق للأحداث".