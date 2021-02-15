اتحاد الكرة ردا على فرج عامر: الخماسية أقرت تحمل الأندية تكاليف المسحات بداية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن شروط المسابقة في بداية الموسم تضمنت تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية للاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية.

وأوضح مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللجنة الخماسية أرسلت شروط المسابقة للأندية قبل بداية الموسم ونُشرت عبر الموقع الرسمي للاتحاد، وتضمنت تحمل الأندية تكاليف المسحات".

وأكمل: "نحن قمنا بسداد التكاليف عن الأندية، ونطالبها الآن بقيمة تلك التكاليف".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، أعلن أن اتحاد كرة القدم طالب النادي بـ3 ملايين جنيه قيمة هذه المسحات، واصفا ذلك بالمفاجآة غير السارة دون اتفاق مسبق، مضيفا: "للأسف لن نتمكن من السداد لأن هذا القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل".

وتخضع أندية الدوري المصري الممتاز لمسحات طبية قبل خوض المباريات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبروتوكول.

وأكمل: "لم نطالب سموحة فقط بدفع الـ٣ مليون.. أرسلنا لكل الأندية بضرورة دفع نفس المبلغ".