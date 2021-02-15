فرج عامر يكشف مفاجأة "غير سارة" بشأن مسحات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف فرج عامر، رئيس سموحة، أن اتحاد الكرة طالبه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، قيمة المسحات الطبية التي أجراها النادي خلال الفترة الماضية.

وكتب فرج عامر، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "مفاجأة غير سارة، اتحاد كرة القدم بعد أن أعلن أن جميع المسحات الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم المشارك بالدوري العام مجانية، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب 3 مليون جنية قيمة هذة المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقا".

وأضاف رئيس سموحة: "للأسف لن نتمكن من السداد لأن هذا القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل".

وتخضع أندية الدوري المصري الممتاز لمسحات طبية قبل خوض المباريات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبروتوكول.

يُذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، ويستعد الفريق السكندري حاليا لمواجهة دكرنس غدا الثلاثاء في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة المصري البورسعيدي الأسبوع المقبل في الدوري.