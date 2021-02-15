غالي: طاهر سيكون الأكثر تألقًا.. وأتمنى تتويج الأهلي بالأبطال ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، رغبته في تواجد فريقه والزمالك في المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار غالي في مقطع مصور بثه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع تويتر، إلى أنه يتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هو الأكثر تألقًا في المسابقة.

وقال غالي: "أتمنى أن يتوج الأهلي باللقب العاشر، وأتمنى أن يكون النهائي مصري خالص بمواجهته مع الزمالك".

وأكمل: "أتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر هو الأكثر تألقًا في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا".

واختتم: "أصعب نهائي أفريقي لعبته كان في نسخة 2012 أمام الترجي التونسي، وهو الأسهل أيضًا لأننا سهلنا اللقاء على أنفسنا منذ بدايته".