العراق يعلق الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة بالعراق اليوم الاثنين تعليق جميع الانشطة الرياضية في البلاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية بيان اللجنة الذي جاء فيه "تعلق جميع الانشطة الرياضية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا".

واتخذت اللجنة عدة إجراءات احترازية مؤخرا للحد من أثار جائحة كورونا ومن بينها تطبيق التعليم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية اعتبارا من يوم الخميس المقبل باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.