نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأرمينيا بيلفيلد، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 15-2-2021، ضمن الجولة 21 من الدوري الالماني.

باغت فريق أرمينيا بيلفيلد مضيفه بايرن ميونخ فى الدقيقة العاشرة بتسجيل الهدف الاول عن طريق اللاعب الهولندي “ميشيل فلاب”.

وفى الدقيقة 37 أضاف فريق أرمينيا بيلفيلد الهدف الثاني عبر اللاعب “آموس بيبر”، لينُهي الشوط الاول متفوقاً على اصحاب الارض بهدفين دون رد.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل بطل السداسية “بايرن ميونخ” مباراته الأولى في الدوري الالماني بعد عودته من قطر بتحقيق كأس العالم للأندية على حساب “تيجريس أونال” المكسيكي.

ولم يتذوق نادي بايرن ميونخ طعم الخسارة سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الالماني، وكانت أمام “بوروسيا مونشنغلادباخ” في الجولة 15، فيما انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 2.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 48 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، وسجل لاعبوه الفريق البافاري 58 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 26.

في المقابل، تعرض نادي أرمينيا بيليفيلد لخمس هزائم من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الالماني، وانتصر في 4، وتعادل في مباراة واحدة.

ويقبع أرمينيا بيليفيلد في أولى مناطق الهبوط -المركز 16- وفي رصيده 17 نقطة، جمعها من 19 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 2، وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

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