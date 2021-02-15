بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي ونيوكاسل يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 15-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي ونيوكاسل يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2.

وتقام مواجهة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

لا يزال “تشيلسي” دون خسارة تحت قيادة المدرب “توماس توخيل”، حيث خاض معهم 4 مباريات، انتصر في 3، وتعادل مرة واحدة، وأنهى البلوز الشوط الأول متقدمًا في النتيجة في تلك الانتصارات الثلاثة، كما سجل استحواذًا بنسبة 78.9٪ وأكمل 820 تمريرة في أول ظهور للمدرب الألماني، وحافظوا على هذه القوة، بمتوسط ​​استحواذ بنسبة 66.0٪ عبر انتصاراتهم الثلاثة اللاحقة في الدوري.

ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 24.

على الجانب الآخر، تعافى نيوكاسل يونايتد قليلاً خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث حقق انتصارين في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وذلك بعد تلقيه 6 هزائم متتالية.

ويبتعد نيوكاسل يونايتد عن منطقة الهبوط بفارق 7 نقاط، حيث يحتل المركز 17 في جدول الترتيب، وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 23 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 12 لقاء.

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