مباريات الرجاء البيضاوي القادمة في شهر فبراير “كلاسيكو محلي ورحلة أفريقية”

يخوض نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، 5 مباريات هامة خلال شهر فبراير 2021، لعل أبرزها مواجهتي نادي اتحاد المنستير التونسي في دور الـ 32 مكرر في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبعدها مواجهة الكلاسيكو المغربي أمام الجيش الملكي ضمن مباريات الدوري المغربي INWI.
ويبدأ نادي الرجاء مباريات شهر فبراير يوم 14 فبراير 2021، بمواجهة النادي الرياضي للمنستير التونسي، في الدار البيضاء، برسم مباريات دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الافريقية، بهدف التأهل لدور المجموعات من نفس المنافسة.
وبعدها يرحل الرجاء إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي يوم 17 فبراير 2021، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، برسم مباريات الجولة 6 من الدوري المغربي INWI، الذي استأنفت مبارياته بعد الانتهاء من منافسة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، والذي شهد تتويج المنتخب المغربي باللقب.
وبعد كلاسيكو الكرة المغربية، يعود الرجاء للمنافسة الخارجية، حيث يرحل إلى تونس لمواجهة الاتحاد الرياضي بالمنستير، يوم 21 فبراير 2021، برسم إياب دور الـ 32 مكرر، من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ثم يعود بعد ذلك النسور الخضر إلى المغرب، ليستقبل في الدار البيضاء، يوم 25 فبراير 2021، نادي إتحاد طنجة، برسم مباريات الجولة 7 من الدوري المغربي INWI.
ويختم نادي الرجاء البيضاوي مباريات شهر فبراير بمواجهة نادي الدفاع الحسني الجديدي، بملعب هذا الأخير، يوم 28 فبراير 2021 برسم مباريات الجولة 8 من الدوري المغربي INWI.
يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي يحتل حالياً صدارة الدوري المغربي INWI، بعد مرور 5 جولات، برصيد 13 نقطة، من 4 فوز وتعادل واحد، في حين يحتل نادي الجيش الملكي المركز 11 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، ونادي إتحاد طنجة المركز 4 برصيد 10 نقاط، أما خصم الرجاء الثالث خلال هذا الشهر “الدفاع الجديدي” فيحتل المركز 15، قبل الاخير برصيد نقطتين فقط من 5 مباريات.
والتالي مباريات نادي الرجاء الرياضي البيضاوي خلال شهر فبراير 2021
- الرجاء البيضاوي × إتحاد المنستير (كأس الكونفدرالية الإفريقية ذهاب – دور الـ 32 مكرر ) ( يوم 14 فبراير – على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء )
- الرجاء البيضاوي × اتحاد جدة السعودي (نهائي البطولة العربية للأندية) تأجلت – يُحدد موعدها لاحقًا.
- الجيش الملكي × الرجاء البيضاوي ( الدوري المغربي – الجولة 6 ) ( يوم 17 فبراير – على ملعب مولاي عبد الله في الرباط )
- إتحاد المنستير التونسي × الرجاء البيضاوي ( كأس الكونفيدرالية الافريقية إياب – دور 32 مكرر ) ( يوم 21 فبراير – خارج الأرض )
- الرجاء البيضاوي × إتحاد طنجة ( الدوري المغربي – الجولة 7 ) ( يوم 25 فبراير – على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء )
- الدفاع الجديدي × الرجاء البيضاوي ( الدوري المغربي – الجولة 8) ( يوم 28 فبراير على ملعب العبدي بالجديدة)
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