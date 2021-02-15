شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يريد مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، يسير عكس اتجاه مدربه الألماني، يورجن كلوب، خاصة بعد سقوط حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم، بالثلاثة أمام ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمعهما ظهر أمس على أرض ملعب كينج باور.

وأظهر محمد صلاح، مشاعر وطموحات مختلفة عن مدربه عقب السقوط أمام ليستر سيتي، فكان يورجن كلوب، أعلن استسلامه بضياع حلم التتويج بلقب البريميرليج بعد فقدان العديد من النقاط والخسائرة المتتالية الذي أذلت الريدز هذا الموسم.

ولكن صلاح، وجه رسالة نارية لجماهيره، وقال اليوم، إن فريق ليفربول ستقاتل كالأبطال حتى النهاية في مسابقة البريميرليج، الأمر الذي يُظهر اختلاف الإرادة والرغبة بين محمد صلاح، المقاتل، ويورجن كلوب، الذي استسلم في معركة البريميرليج.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـفريق ليفربول، دخل في نوبة بكاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ليستر سيتي، بعدما سأله أحد الصحفيين عن فقدانه للأمل في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

واعترف كلوب، أن الريدز فقد الأمل في المنافسة على اللقب وغلبته العبرة وبكى خلال المؤتمر في موقف خلع قلوب عشاق الريدز، بعدما تضاءلت حظوظ فريقه في الحفاظ على لقبه للموسم الحالي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «نعم فقدنا الصراع على لقب الدوري الإنجليزي لا أصدق ذلك، ولكنني استسلم الآن».

وكانت رسالة «مو» المعاكسة لمدربه، تقول، «لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، لن نسمح بتراجع النتائج التي حصلنا عليها، أعدكم بذلك».

صلاح أقوى من يورجن كلوب داخل ليفربول

صلاح أقوى من يورجن كلوب داخل ليفربول