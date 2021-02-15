شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيري: فخور بما شاهدته في سيتي كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السيد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والعضو المنتدب، عن فخره بما شاهده خلال الجولة التفقدية لفروع سيتى كلوب اليوم الخميس، موضحا أن الانطباع الأول عن النادي أكد شعاره الذي تم وضعه من البداية وهو «بنبي نادى يبنى جيل»، ويتمنى أن يكون نواة تطوير الرياضة في محافظات مصر المليئة بالمواهب في كافة المجالات.

وأشار الوزيري خلال زيارته لفرعي شبين الكوم وكفر الشيخ رفقة الرئيس التنفيذي السابق محمد كامل، إلى أن سلسة أندية سيتى كلوب مشروع واعد، خاصة أنه يعمل خارج نطاق العاصمة، لخدمة ملايين المصريين بمناطق واعدة في الاستثمار متمثلة في المحافظات والقرى والتي تستحق مزيدا من الاهتمام ونجح في خلق فرص عملاقة للاستثمار الرياضى هناك، مشدداً على أن المشروع لم يكن ليخرج للنور إلا بدعم الدولة ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يبنى مع القطاع الخاص شكلا جديدا للاستثمار الرياضي.

ووجه سيف الوزيري الشكر للسادة المحافظين في المحافظات التي تتواجد بها فروع سيتي كلوب، مشيرًا إلى أنهم لا يتأخرون دائماً فى دعم المشروع وفروع النادى، وأنه يدعم الفكرة، والمواطن فى المحافظات يستحق الدعم والمساندة وهدفه أن يقدم للمواطن خدمات تضاهى الموجودة فى العاصمة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أخّر الأعمال بعض الوقت، بعدما نجحت الإدارة السابقة لشركة استادات في تدشين أندية سيتى كلوب بمواصفات قياسية عالمية فى 15 مدينة وهي العاشر من رمضان - أسوان الجديدة - العبور - بنى سويف - دمياط - بنها - سوهاج - الزقازيق - أسيوط - دمنهور - المنيا - كفر الشيخ - شبين الكوم - السويس - طنطا.