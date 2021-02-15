شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: أتمنى تتويج الأهلى ببطولة إفريقيا مرة أخرى على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في تواجد الأحمر والزمالك في المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يحقق الأهلى لقبه للمرة الثانية على حساب الغريم التقليدى له، وذلك في فيديو نشره الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وقال: «أتمنى أن يتوج الأهلي باللقب العاشر، وأتمنى أن يكون النهائي مصريا خالصا بمواجهته مع الزمالك».

وأشارغالي، إلى أنه يتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هو الأكثر تألقا خلال الفترة المقبلة مع الاهلى، قائلا: «أتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر هو الأكثر تألقا في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا».

وأتم، «أصعب نهائي إفريقي لعبته كان في نسخة 2012 أمام الترجي التونسي، وهو الأسهل أيضاَ لأننا سهلنا اللقاء على أنفسنا منذ بدايته».