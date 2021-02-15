شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الجبلاية والشركة الراعية بسبب المستحقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم يحصل على مليم واحد من الشركة الراعية لاتحاد الكرة «برزنتيشن».

وأضاف، فى الموتمر الصحفى الذى عقده، أمس: «لدينا مستحقات مالية كبيرة جدًا لدى الشركة الراعية ولم نحصل منها على مليم واحد».

وتابع: «نراعى الظروف التى تمر بها الشركة الراعية، لكن لابد أن تقوم بسداد المستحقات للجبلاية حتى يتسنى لنا الوفاء بالتزاماتنا».

وأبدى ثقته فى نجاحه بمهمته بإدارة اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه على علم ودراية بكل كبيرة وصغيرة فى اتحاد الكرة بفضل عمله السابق فى أكثر من مجلس. وقال إنه بدأ عمله بأزمة ومشكلة كبيرة، وهى أزمة منتخب الشباب وتم التعامل معها وحلها سريعًا. وأوضح أن اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجناينى، هى سبب أزمة تقنية الفيديو وتطبيق الڤار فى الدورى المصرى، مؤكداً أن الأزمة تكمن فى عدم وجود عقود معتمدة بتقنية الفيديو، ملتمسًا العذر للجنة السابقة بسبب رغبتها فى تطبيق التقنية فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «شكلنا لجنة وتحدثنا مع الأندية وتم استدعاء الشركة المنفذة لتقنية الفيديو وناقشنا معهم كل الأمور واعترفوا بوجود نقص فى بنود المناقصة وعدم التزامهم بالمعدات والأجهزة المتفق عليها واعتذروا لنا بشكل رسمى».

وتابع: «رفضت سداد المبلغ الذى طالبت به الشركة، لأننا نخضع لجهات رقابية، فكان لابد من توثيق العقود أولًا».

وأكد مجاهد أن لجنة عمرو الجناينى هى السبب فى زيادة راتب الجهاز الفنى للمنتخب الأول بنسبة ١٠% المعتمدة فى العقد ولم يتم إلغاؤها.

وبخصوص ما تردد عن تدخله فى أزمة استاد نادى الزمالك وتحدثه هاتفيًا مع رئيس الإنتاج الحربى لإيقاف بروتوكول إنشاء استاد الزمالك، قال مجاهد: «هذا الكلام عار تمام من الصحة ولم أتحدث مع رئيس الإنتاج الحربى إطلاقاً فى هذا الأمر، لكن الأزمة الحقيقية هى قيام بعض المسؤولين بشكوى الزمالك والإنتاج الحربى لدى الفيفا بعد توقيع البروتوكول، واعتبروا أن هذا أمر مخالف للوائح والقوانين».

وأكد مجاهد أن الفيفا أرسل إلينا هذه الشكوى وطلب منا الرد، وقمنا بالرد والدفاع عن نادى الزمالك، وأكدنا على أن الإنتاج الحربى إدارة منفصلة عن النادى، وبالتالى لا يوجد أى تعارض فى توقيع هذا البروتوكول، واستشهدنا بالنادى الأهلى فى اتفاقه مع الإنتاج الحربى حول استاد السلام. وأبدى مجاهد اندهاشه من إرسال مثل هذه الشكاوى على إيميل خاص بالفيفا، لا يعرفه إلا من سبق له العمل فى اتحاد الكرة.