شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بالإنجاز العالمى لتخطى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره المريخ السودانى فى دور المجموعات لبطولة دروى الأبطال الإفريقى، وذلك فى التاسعة مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة.

يدير المباراة طاقم تحكيم زامبى، بقيادة جانى سيكازوى، ويعاونه كل من شيداركو مارنجول، وكاسوكوتا كافولد، فيما يراقب اللقاء التنزانى جازات ألمو.

يدخل الأهلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الإنجاز الذى حققه بالحصول على برونزية العالم فى كأس العالم للأندية التى أقيمت مؤخرًا فى قطر، وشهدت تألق بطل مصر، حيث افتتح مواجهاته بالفوز على الدحيل القطرى، ثم خسر من بايرن ميونخ قبل أن يهزم بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويبحث عن الفوز اليوم بنتيجة كبيرة لمواصلة المسيرة فى رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقى.

كانت بداية النادى الأهلى فى دورى الأبطال هذا الموسم ضد نادى سونيديب فى الدور الأول، وفاز فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى النيجر بهدف نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه فى الإياب بأربعة أهداف نظيفة.

تحضيرات الأحمر شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، فى تطبيقها خلال اللقاء لوقف مغامرة المنافس الذى يبحث عن نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا، كما شدد المدير الفنى على لاعبيه خلال المحاضرة الفنية بضرورة التركيز واحترام المنافس لتجنب أى مفاجآت قد تحدث.

يفقد الأحمر عددًا من أبرز نجومه، هم: النجم التونسى على معلول الذى تعرض للإصابة فى مباراة بايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية، كما يغيب حسين الشحات بسبب الإيقاف الذى تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقى بعد مباراة نهائى النسخة الماضية من دورى الأبطال ضد الزمالك، ويغيب محمود متولى ومحمد محمود وصلاح محسن للإصابة.

يُنتظر أن يخوض الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هانى وحمدى فتحى وأكرم توفيق ومحمود كهربا ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.

على الجانب الآخر، يرفع المريخ السودانى بقيادة نصر الدين النابى، المدير الفنى، شعار التحدى أمام بطل مصر، لرغبته فى الظهور بمستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية، واستعد الفريق السودانى للمباراة بخوض التدريبات على ملعب نادى حرس الحدود، بينما خاض المران الختامى على استاد القاهرة.

وزار نائب سفير السودان بالقاهرة، خالد الشيخ، وطاقم السفارة مران المريخ، أمس الأول، حيث خاطب الشيخ اللاعبين، مؤكدًا وقوف السفارة خلف الفريق، وداعيًا له بالتوفيق. وبدأ المريخ دورى أبطال إفريقيا 2021 من الدور التمهيدى، حيث واجه فريق أوتوهو الكونغولى وتعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يُقصى أنيمبا النيجيرى فى الدور الأول بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة والخسارة إيابًا بهدفين لهدف.

يغيب عن المريخ فى مباراة الأهلى الثنائى عماد الصينى ومصعب كردما للإصابة، كذلك أحمد طبنجة وإديلى أولامليكان لعدم اكتمال برنامجهما التأهيلى.

من جانبه، أكد نصر الدين النابى، المدير الفنى للمريخ السودانى، أنه لم يأتِ إلى القاهرة لتحقيق أقل خسارة أمام الأهلى، كما يعتقد البعض، ولكنه جاء للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة. وأضاف النابى فى تصريحات لصحيفة «كفر ووتر» السودانية أن الأهلى فريق كبير ويحظى باحترام كبير من المريخ، ولا يمكن أن نركن أمامه إلى الدفاع بل سنلعب من أجل تحقيق ما نخطط له، ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلى، وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح وقمنا بمتابعته فى كأس العالم مؤخرًا.