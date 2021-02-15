شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يُبهر الأتراك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف التركية الضوء على تألق مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراى التركى ونجاحه فى قيادة فريقه للفوز على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدورى التركى.

وصنع مصطفى محمد الهدف الأول لفريقه الذى أحرزه محمد كريم أكتروم أوجلو، ونجح فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 89، من ضربة جزاء.

واستطاع جالاتا سراى بهذا الفوز أن يستعيد صدارة الدورى التركى بفارق الأهداف عن فنربخشه.

ونجح مصطفى محمد، الملقب بالأناكوندا، فى إحراز 4 أهداف، وصنع هدفين، فى 4 مباريات لعبها مع الفريق منذ انتقاله له فى الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة بنية البيع.

وبات الدولى المصرى حديث الصحف التركية التى سلطت الضوء على تألق اللاعب، حيث قالت صحيفة «fanatic»: «مصطفى محمد..لا يمكن إيقافه».

وأوضحت: «مصطفى محمد نجح فى إحراز 4 أهداف فى أول 4 مباريات بمختلف المسابقات، بواقع 3 أهداف فى مسابقة الدورى التركى وهدف وحيد فى بطولة الكأس». وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدولى المصرى اقترب من معادلة رقم سافيت سانجاكلى بالتسجيل فى 7 مباريات متتالية، وهو الرقم الذى لم يتمكن أحد من معادلته أو تحطيمه على مدار 26 عامًا».

وتابعت الصحيفة: «مصطفى محمد انضم إلى قائمة المجد التى تضم اللاعبين الذين لم يهدروا أى ركلة جزاء فى الموسم الحالى مع جالاتا سراى، حيث حصل الفريق التركى على 10 ركلات جزاء خلال الموسم الجارى، نجح فى تسجيلها جميعا عن طريق 4 لاعبين، هم الدولى الكولومبى راداميل فالكاو، برصيد 4 ركلات جزاء، وديانى 3 ركلات، ومصطفى محمد، ركلتين، وأرى بابل ركلة وحيدة.

كما نشرت صحيفة «fotomac» التركية صورة لمصطفى محمد مع محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، وعنونت: «بعد مباراة جالاتا سراى وقاسم باشا، مصطفى محمد يظهر كصلاح الثانى». فى حين أكد موقع «soZcu» التركى: «مصطفى محمد قاد جالاتا سراى لاستعادة صدارة الدورى التركى مرة أخرى، بإحرازه هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من المباراة».

وقالت صحيفة «الصباح» التركية: «المهاجم الدولى المصرى بدأ بداية رائعة مع فريق جالاتا سراى، حيث أصبح حديث صحف العالم بعدما نجح فى إحراز 4 أهداف فى أول 4 مباريات لعبها مع الفريق، وذلك منذ انضمامه للفريق فى الميركاتو الشتوى الماضى».

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الدولى المصرى أصبح أول لاعب فى جالاتا سراى يسجل 3 أهداف فى ثلاث مباريات بعد الفرنسى بافيتيمبى جوميز، مهاجم الهلال السعودى الحالى، والذى سجل 7 أهداف فى أول 5 مباريات له بالدورى التركى عام 2017. وأشارت إلى أن النادى التركى له خيار شراء مهاجم منتخب مصر من نادى الزمالك بشكل نهائى بعد نهاية فترة الإعارة، مقابل 4 ملايين دولار.