شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لطارق حامد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المعاون في الجهاز الفني.

وشرح المدرب البرتغالي لطارق حامد بعض النقاط الفنية، والأدوار التكتيكية للاعب استعدادا للقاء المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.