شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يرغب في التعاقد مع حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مسؤولو نادي الاتفاق السعودي رغباتهم في التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن نادي الاتفاق السعودي وضع اللاعب فى اهتماماته بعد أن بدأ في اختيار بعض اللاعبين من أجل التعاقد معهم بداية الموسم الكروي الجديد.

وأشار المصدر إلى أن حسين الشحات على رأس المطلوبين من قبل الجهاز الفني للفريق السعودي لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد نظرًا لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب.

وتابع المصدر أن النادي السعودي سيدخل في مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على خدماته في الموسم الجديد ومعرفة موقف النادي من الاستغناء عن خدمات اللاعب على أن يتم التقدم بعدها بعرض رسمي إلى النادي.