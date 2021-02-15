شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي ينتظر الطلائع أو القناة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى فريق المصري البورسعيدي عقبة منافسه المنصورة، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر. تقدم أحمد جمعة للمصري في الدقيقة 44، ثم أضاف الفريق البورسعيدي هدفه الثاني عن طريق أحمد شديد قناوي في الدقيقة 78.

وأحرز عمر كمال الهدف الثالث في الدقيقة 89. وتأهل المصري بقيادة مدربه علي ماهر، إلى دور الـ16 بهذا الفوز وسيواجه المصري الفائز من لقاء طلائع الجيش والقناة.