شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: بيراميدز فريق كبير و هدفنا الإنتصارات دائماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته عقب فوز الفوز بثنائية نظيفة على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عيسى: «الحمد على الأداء والمكسب وإحرازي للهدفين، وإن شاء الله يكون الفوز فاتحة خير لما هو قادم».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على ما قدموه والروح الكبيرة التي ظهروا عليها خلال اللقاء، فكان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية وهذا ما حدث والنتيجة جيدة للغاية لنا».

وتابع اللاعب: «المناخ في كوت ديفوار كان صعبا للغاية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ولكن تعاهدنا على الفوز وتحقيق الأهم من المباراة وهو الفوز، فنادي بيراميدز كبير وهدفه الانتصارات دائما».

وأوضح: «اللاعبون خاضوا المباراة بكل رجولة وحماس وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما تحقق والحمد لله».