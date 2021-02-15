شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوكاكولا: انتظروا مزيدًا من المفاجآت في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق كوكاكولا، أنه سعيد بأداء فريقه أمام الإنتاج الحربي والفوز في كأس مصر بدور الـ32 بهدف، وأشار تامر في تصريحاته تليفزيونية إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة في مواجهة الإنتاج الحربي والفوز مستحق.

وأضاف أنه يسعى خلال الفترة المقبلة أن يقدم الفريق مباريات قوية في كأس مصر في مشواره، وأتم أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومجلس الإدارة يثق في قدراتهم لتقديم شيء ممير وإيجابي للفريق.