شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: سنحصل على أموال في حال تسجيل «طاهر» مع الأهلي إفريقياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على كرة القدم بالنادي، طبيعة الاتفاق مع مجلسى إدارة الأهلي والزمالك على صرف مستحقات النادي نظير انتقال الثنائى سيف الدين الجزيرى وطاهر محمد طاهر لقطبى الكرة المصرية.

وكشف المشرف على الكرة أن الأهلي يسدد مستحقات طاهر بأقساط في موعدها ولا توجد أي مشكلات، مشيرا إلى أن عقد طاهر محمد مع الأهلي ينص على تقاضي المقاولون مستحقات عند مشاركته في البطولات الدولية أو تسجيله لأهداف في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وأفصح المشرف على الكرة بالمقاولون أن النادى تسلم مستحقات سيف الدين الجزيري من الزمالك قبل موعد سدادها، مما يعكس مدى الاحترافية في التعامل من قبل اللجنة التي تدير شؤون نادى الزمالك.